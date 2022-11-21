ВСУ ликвидировали еще 390 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 390 российских оккупантов (Getty Images)
Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 84 600 своих военных. Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 390 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 21 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 84 600 (+390) человек ликвидировано,
- танков - 2892 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5822 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1870 (+2) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),
- крылатые ракеты - 480 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4378 (+7) ед,
- специальная техника - 161 (+0).
Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области.
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