ua ru
Пн, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ ликвидировали еще 390 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Новина українською →
Украина, Понедельник 21 ноября 2022 09:44
ВСУ ликвидировали еще 390 оккупантов: Генштаб обновил потери врага Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 390 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 84 600 своих военных. Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 390 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 21 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 84 600 (+390) человек ликвидировано,
  • танков - 2892 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5822 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1870 (+2) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),
  • крылатые ракеты - 480 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4378 (+7) ед,
  • специальная техника - 161 (+0).

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины Генштаб ВСУ
NEWS
Продвижение ВСУ к Сватово и вражеские штурмы на Донбассе: карты боев
Продвижение ВСУ к Сватово и вражеские штурмы на Донбассе: карты боев
DAILY
"Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать
Юлия Акимова, Виталий Носач "Главное, что без русских". Как Херсон ждал освобождения и почему в городе стало легче дышать