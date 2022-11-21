ВСУ ликвидировали еще 390 оккупантов: Генштаб обновил потери врага

Фото: ВСУ за сутки ликвидировали еще 390 российских оккупантов (Getty Images)

Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 84 600 своих военных. Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 390 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 21 ноября ориентировочно составили: личного состава - около 84 600 (+390) человек ликвидировано,

танков - 2892 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5822 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1870 (+2) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1537 (+0),

крылатые ракеты - 480 (+0),

корабли/катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4378 (+7) ед,

специальная техника - 161 (+0).