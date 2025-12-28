Непогода обрушилась на Прикарпатье и Ровенскую область: десятки сел остались без света

Прикарпатье: десятки населенных пунктов без света

В ночь с 27 на 28 декабря из-за сильных порывов ветра и интенсивного снегопада на Прикарпатье произошли аварийные отключения электроснабжения. По состоянию на утро полностью обесточены 15 населенных пунктов, еще 26 - частично.

Больше всего пострадали Калушская, Богородчанская, Лисецкая и Надворнянская громады. Повреждения абонентских линий зафиксированы также в громадах Тлумаччины, Косовщины, Снятынщины, Коломыйщины, Городенковщины и Рожнятовщины.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Сложная ситуация на дорогах

Из-за непогоды затруднено движение по автодорогам области. По состоянию на 14:15 погодные условия остаются сложными: гололедица, сильный ветер и метели. Зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, предварительно есть пострадавшие.

На дорогах государственного значения работают 34 единицы спецтехники и 44 работника, еще 14 машин находятся в резерве. На местных автодорогах задействовано 35 единиц техники и 56 специалистов. К ликвидации последствий непогоды привлечены подразделения ГСЧС.

Синоптики предупреждают, что 28 декабря порывы ветра могут достигать 25-30 м/с, ожидаются снегопады и гололедица.

Ривненская область: обесточивание во всех районах области

Непогода также вызвала сбои с электроснабжением в Ровенской области. Частичные обесточивания зафиксированы во всех районах региона.

Без света остались потребители в 28 населенных пунктах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и находятся в постоянном контакте с местными властями.

Жителей области призывают быть осторожными и не приближаться к оборванным проводам, а об опасных ситуациях сообщать "Ривнеоблэнерго".