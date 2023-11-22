Непогода усилится. В Киеве предупредили о мокром снеге и гололеде завтра

Сейчас "Киевавтодор" вывел на улицы Киева 70 бригад ручной уборки, общим количеством более 500 человек. Также работают 312 единиц специальной техники. Все дороги обрабатываются противогололедными средствами.

Погода в Киеве 23 ноября

Завтра в Киеве ожидается снижение температуры. Ночью от -8 до -10 и от -2 до -4 днем. Также предупреждают о мокром снеге и гололеде на дорогах.

"Просьба к водителям учитывать погоду. Не выезжать на дороги без необходимости, не парковать авто вдоль дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике. Отдавайте предпочтение общественному транспорту и машинам экстренных служб", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.