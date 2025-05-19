Непогода надвигается: какие области Украины сегодня накроют дожди с грозами

Погода в Украине

Начало недели в Украине будет с умеренными дождями. Осадки накроют все регионы Украины. В южных, центральных, восточных, Черниговской и Сумской областях днем возможны грозы.

Ветер юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в юго-восточной ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем преимущественно будет +12 +17 градусов, на юге и востоке - до +15 +20 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье холоднее всего - от +8 до +13 градусов.

В Карпатах сегодня умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем от 0 до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня облачно с прояснениями. Днем в Киеве умеренный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут около +15 градусов.