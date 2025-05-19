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Непогода надвигается: какие области Украины сегодня накроют дожди с грозами

Фото: Украину 19 мая накроют дожди с грозами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в понедельник, 19 мая, будет влажной - с дождями и грозами в некоторых областях. А в Карпатах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Начало недели в Украине будет с умеренными дождями. Осадки накроют все регионы Украины. В южных, центральных, восточных, Черниговской и Сумской областях днем возможны грозы.

Ветер юго-западный и западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в юго-восточной ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем преимущественно будет +12 +17 градусов, на юге и востоке - до +15 +20 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье холоднее всего - от +8 до +13 градусов.

В Карпатах сегодня умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем от 0 до +5 градусов.

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня облачно с прояснениями. Днем в Киеве умеренный дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут около +15 градусов.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, что Карпаты посреди мая записал снег.

Также в мае погода во Львове побила исторические рекорды. Так, 12 мая во Львове была рекордно низко температура -0,2 градуса, такого не было с 1978 года.

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