Небольшой дождь и до +15 градусов: прогноз погоды на сегодня

В четверг, 13 апреля, на всей территории Украины ожидаются дожди. Тем не менее температура воздуха достигнет 15 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Сегодня в Украине облачно с прояснениями

На всей территории, кроме западных регионов, небольшой дождь, в восточных, ночью и в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренный дождь.

На западе страны ночью и утром местами туман.

Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла (в Карпатах около 0°); днем 10-15° тепла. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 10-15°. По Киеву ночью 7-9° тепла, днем 11-13°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.