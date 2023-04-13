Небольшой дождь и до +15 градусов: прогноз погоды на сегодня
В четверг, 13 апреля, на всей территории Украины ожидаются дожди. Тем не менее температура воздуха достигнет 15 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями
На всей территории, кроме западных регионов, небольшой дождь, в восточных, ночью и в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренный дождь.
На западе страны ночью и утром местами туман.
Температура ночью 5-10°, в западных областях 1-6° тепла (в Карпатах около 0°); днем 10-15° тепла. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киевской области
Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
Температура по области ночью 5-10° тепла, днем 10-15°. По Киеву ночью 7-9° тепла, днем 11-13°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху.
РБК-Украина также сообщало, что 5 апреля в Киеве выпало рекордное за 90 лет количество осадков.
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