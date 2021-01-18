У Раді взялися за вихідні: перенесення робочих днів через свята можуть скасувати

У Верховній раді пропонують заборонити перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації. Відповідний законопроект №4597 зареєстрували у ВР.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Вказано, що кожного року Кабінет міністрів видає відповідні розпорядження про перенесення тих чи інших робочих днів, що є наступними після святкових або неробочих днів, мотивуючи своє рішення створенням сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціональним використанням робочого часу.

Тобто, у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

"Надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і назагал формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі", - зазначають автори документу у пояснювальній записці.

Підкреслюється, що перенесення робочих днів є "типовою радянською традицією, яка до сьогодні зберігається в деяких пострадянських країнах, зокрема, в Росії".

Також вказано, що перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, подекуди - двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника, який не може бути зменшеним.

"Водночас, перенесення робочих днів подекуди призводить до 4 неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня, що є наступним за довгими вихідними", - сказано у пояснювальній.

Наразі документ опрацьовується у комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Його глава, Галина Третьякова, є одним з авторів документу.

Нагадаємо, усього в січні 2021 року 19 робочих і 12 вихідних й святкових днів. Розпочався місяць з трьох вихідних днів поспіль - 1, 2 і 3 січня.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2020 року для працівників із п'ятиденним робочим тижнем було 22 робочих і 8 вихідних днів. У першому місяці осені не було жодного святкового дня.