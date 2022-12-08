В Албании заявили об опасности странам Западных Балкан из-за влияния РФ

Негативное влияние России на регион стран Западных Балкан очень реально, а значит, Албания должна активнее интегрироваться в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, которое приводит Euractiv.

"В Албании никто больше не хочет знать о России, потому что у них был Сталин до 90 лет. Они лишились его раньше, теперь он входит через заднюю дверь, поэтому регион должен держаться вместе и оставаться вместе", - заявил премьер-министр Албании.

Рама добавил, что влияние РФ на регион Западных Балкан реально, а значит нужно активнее продвигать европейскую интеграцию. По его словам, российская опасность и влияние очень реальны во многих странах.

Премьер-министр Албании добавил, что Сербия должна присоединиться к общей политике по России.