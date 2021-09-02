Негативу не було: Зеленський розповів про "чоловічу розмову" з Байденом

Володимир Зеленський заявив, що президенти США і України провели зустріч на годину довше запланованого часу, тому що обидві сторони були зацікавлені в ній. Розмова була "чоловічою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію телеканалу "Україна 24".
За його словами, жодного негативного слова від американської сторони українська делегація не чула.
"Зустріч була нормальна, продуктивна, не завжди в сонячній атмосфері, чоловіча розмова", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, РБК-Україна зібрало всі заяви лідерів України та США перед початком зустрічі.
Додамо, Україна і США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.