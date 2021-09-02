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Негативу не було: Зеленський розповів про "чоловічу розмову" з Байденом

Автор: Артур Родивилов

Володимир Зеленський заявив, що президенти США і України провели зустріч на годину довше запланованого часу, тому що обидві сторони були зацікавлені в ній. Розмова була "чоловічою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням трансляцію телеканалу "Україна 24".

За його словами, жодного негативного слова від американської сторони українська делегація не чула.

"Зустріч була нормальна, продуктивна, не завжди в сонячній атмосфері, чоловіча розмова", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало всі заяви лідерів України та США перед початком зустрічі.

Додамо, Україна і США зробили спільну заяву про стратегічне партнерство між державами.

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Володимир ЗеленськийДжозеф Байден