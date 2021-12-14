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Негатив через ризики агресії РФ тимчасово обвалив курс гривні, - банкіри

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 13:42
Негатив через ризики агресії РФ тимчасово обвалив курс гривні, - банкіри Фото: гривня тимчасово обвалилася через ризики російської агресії (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський

Ризики вторгнення Російської Федерації до України тимчасово обвалили курс гривні. Будь-яка нова інформація щодо ескалації може знову розбалансувати ситуацію.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гривня проти долара. Чи впаде обмінний курс в 2022 році і чого чекають в банках".

Зокрема, за словами експерта Департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП Банку" Антона Курінного, в листопаді курс послабило завершення сплати податків, а також вихід на ринок великої кількості вільної гривні під "зелену" електроенергію, яка пізніше конвертувалася у валюту.

Але незабаром до цього додався негативний новинний фон від зарубіжних партнерів, пов'язаний з можливою військовою ескалацією з боку Росії. Нерезиденти тим часом почали виходити з українського держборгу - їх портфель ОВДП зменшився з 96 млрд до 91 млрд гривень, а експортери перестали продавати виручку. Імпортери нафтопродуктів, навпаки, стали активніше закуповуватися.

Крім ризиків ескалації ситуації на кордонах України і РФ, додалася невизначеність через новий штам коронавірусу - "Омікрон". Кілька днів ця новина вводила міжнародні ринки в легку паніку.

"Стабілізація почалася, коли ринок побачив перші спроби "зняти" негативний фон і реакцію на можливу ескалацію на кордоні. Незважаючи на те, що особливих просувань в переговорах досягнуто не було - ринок відреагував позитивно, і продавці, які притримували продажу, вийшли на ринок", - пояснив Курінний.

А Ярослав Кабін з "Ідея Банку" підтвердив, що після переговорів між президентами США і Росії ситуація заспокоїлася, і курс гривні почав різкий розворот у бік зміцнення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про прогнози українських банків щодо курсу долара в 2022 році.

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