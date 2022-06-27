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Нафтове та газове ембарго проти Росії необхідн "ще на вчора", - ОП

Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Україна закликає міжнародних партнерів якнайшвидше запровадити газове ембарго проти росії та посилити обмеження на експорт російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

За його словами, анонсовані обмеження на імпорт російського золота від країн G7 коштуватимуть росії $19 млрд на рік, і це гарні новини, проте ефективнішим було б газове ембарго.

"Але значно більше росія отримує від експорту енергоресурсів. Газове ембарго та жорсткіші обмеження на експорт нафти необхідні "ще на вчора". Потрібно рухатися у цьому напрямку", - наголосив Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден анонсував, що разом із іншими світовими лідерами на саміті G7 у німецькій Баварії, що розпочався в неділю, оголосить про заборону на імпорт золота з Росії.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN повідомляв, що запровадження заборони на імпорт російського золота, що є другою за обсягами статтею прибутків РФ після енергоносіїв, позбавить кремль можливості отримувати $19 мільярдів на рік.

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Андрій ЄрмакСанкції проти Росії