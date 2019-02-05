Нафтова галузь Венесуели знаходиться на межі краху, - WSJ

Санкції США чинять куди більший вплив, ніж очікувалося

Из-за санкций США против Венесуэлы ее нефтяная промышленность оказалась на грани краха. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

В частности WSJ приводит мнение специалистов в нефтяной отрасли, которые утверждают, что из-за санкций США правительство Николаса Мадуро не может реализовать нефть на внешний рынок, а внутренние хранилища постепенно заполняются. При этом санкции оказали куда большее воздействие, чем ожидалось ранее.

Кроме того, режим Мадуро не может получать платежи за нефть, поскольку ограничения США перенаправляют доходы в распоряжение оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. В то же время из-за массовых задержек зарплат усилился отток рабочих, в связи с чем в Венесуэле падает добыча. А танкеры с более легкой нефтью из других стран, которая необходима для разбавления тяжелой венесуэльской, на прошлой неделе перенаправили из-за проблем с оплатой со стороны Каракаса.

По данным Reuters, в Мексиканском заливе скопилась флотилия танкеров с около 7 млн баррелей венесуэльской нефти, так как владельцы не могут найти покупателей.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство финансов США отсрочило введение санкций против крупнейшей нефтяной компании Венесуэлы.

Накануне Украина признала Хуана Гуайдо главой единственного демократического органа власти Венесуэлы.