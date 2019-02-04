У Мінфіні США відтермінували санкції проти Венесуели

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Глава Мінфіну США наголосив, що санкції з Венесуели знімуть лише у разі демократичної зміни влади в країні

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло корективи до наказу про запровадження санкцій проти найбільшої нафтової компанії Венесуели Petroleos de Venezuela (PDVSA), якими санкції було відтерміновано до 28 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Таким чином, міністерство дозволило американським компаніям купувати венесуельську нафту до 28 квітня 2019 року.

За словами глави американського Мінфіну Стівена Мнучина, санкції з Венесуели знімуть лише у разі демократичної зміни влади в країні.

Додамо, крім заборони на торгівлю нафтою з венесуельськими державними компаніями, Штати також заморозили активи Венесуели на 7 мільярдів доларів. Зазначається, що у разі нерозблокування цих активів протягом року Венесуела може втратити до 11 мільярдів доларів доходів.

Нагадаємо, в Адміністрації США вирішили ввести санкції відносно венесуельської нафтогазової компанії PDVSA. Зазначалося, що санкції посилюють тиск на Ніколаса Мадуро і демонструють підтримку США Хуану Гуайдо, лідеру венесуельської опозиції, який оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента.

Як писало РБК-Україна, ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 4 лютого 2019 року, піднялася вище 63 доларів за барель на фоні рішення США про введення санкцій проти Венесуели.

Додамо, Штати можуть ввести санкції проти Туреччини через купівлю золота у Венесуели.