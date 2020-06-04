Нафта впала нижче 40 доларів через сумніви у скороченні видобутку

Ціни на нафту знижуються в четвер, 4 червня, компенсуючи зростання попередньої сесії. На ринку зростають побоювання з приводу того, чи зможуть великі виробники нафти домовитися про продовження рекордних скорочень видобутку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,03% до 39,38 доларів за барель до 10:00 за київським часом, на WTI - на 1,69% до 36,66 за барель.

За даними джерел, Саудівська Аравія і Росія попередньо домовилися про продовження на липень поточних умов угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти на 9,7 млн барелів на добу на один місяць. Однак їм не вдалося домовитися про проведення засідання ОПЕК+ в четвер для обговорення скорочень.

"Ринок глянув на це і сказав, що стає все складніше досягти цієї угоди", - сказав Лелан Шоу, керівник відділу досліджень в галузі сировинних товарів в National Australia Bank. Це означає, що ОПЕК+ повернеться до того, про що сторони домовлялися в квітні, а саме - до зниження скорочень поставок до 7,7 млн барелів на добу з липня, сказав він.

Відновлення економіки

Між тим, основні фондові індекси США впевнено виросли в середу, 3 червня, оскільки ознаки відновлення економіки після зняття карантину затьмарили побоювання про пандемію і протестах. Nasdaq, S&P 500 і Dow різко відновилися з березневих мінімумів і зараз знаходяться в 1,4%, 7,8% та 11,1% відповідно від рекордних максимумів закриття, зафіксованих в лютому.

"Є зростаюча впевненість у тому, що американська економіка зможе безпечно знову відкритися, як це успішно зробили інші економіки, такі як Китай та Італія", - сказав Девід Картер, інвестиційний директор Lenox Wealth Advisors в Нью-Йорку.

Вийшли в середу дані про зайнятість вказали на деяку стабілізацію на американському ринку праці: число робочих місць у приватному секторі США в травні знизилося на 2,76 мільйона після скорочення на переглянуті 19,56 млн у попередньому місяці, повідомила компанія Automatic Data Processing Inc.

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту марки Brent 3 червня перевищили 40 доларів за барель вперше з березня.

Ціни зростають через перспективи продовження скорочення видобутку ОПЕК+, а також надій на відновлення попиту, ослаблену епідемією коронавірусу.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні 35 доларів за барель.