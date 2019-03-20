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Нафта торгується біля пікових позначок після зростання напередодні

Новини » Енергетика    20.03.2019 - 10:05
Нафта торгується біля пікових позначок після зростання напередодні
Фото: торги по нафті Brent почалися зі зростання (David McNew/Getty Images)

Ціна нафти Brent знаходиться на позначці 67,78 долара за барель

Ціна нафти марки Brent сьогодні, 20 березня 2019 року, перебуває біля позначки в 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:49 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 67,78 долара. Це на 0,19% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, вчора ціна нафти Brent знову перевищила 68 доларів. Нафта подорожчала на тлі міністерського засідання моніторингового комітету ОПЕК+ в Баку. На ньому міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що країни ОПЕК+ близькі до виконання угоди про обмеження нафтовидобутку. Він також зазначив, що картелю і союзникам необхідно продовжувати обмеження, принаймні до червня.

Сьогодні ф'ючерси на нафту торгуються без різких коливань після публікації даних Американського інституту нафти (API) про скорочення запасів нафти в США. За даними API, запаси нафти за тиждень знизилися на 2,1 млн барелів - до 446,8 млн. У той же час аналітики припускали, що вони виростуть на 309 тисяч барелів.

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