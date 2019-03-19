Ціни нафти Brent знову перевищила 68 доларів

Фото: ціна нафти Brent продовжує зростати (David McNew/Getty Images)

Ціни нафти Brent знаходиться на позначці 68,08 долара за барель

Ціна нафти марки Brent сьогодні, 19 березня 2019 року, перевищила відмітку 68 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 12:40 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 68,08 долара. Це на 0,87% вище рівня закриття попередніх торгів.

Зазначимо, нафта дорожчає за підсумками засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ в Баку. Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що країни ОПЕК+ близькі до виконання угоди про обмеження нафтовидобутку. Він також зазначив, що картелю необхідно продовжувати обмеження, принаймні, до червня.

Крім того, учасники ринку чекають на публікацію даних про запаси палива в США, які будуть оприлюднені Американським інститутом нафти (API) у вівторок, а міністерством енергетики країни - в середу. За оцінками Bloomberg, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 2 млн барелів.

Нагадаємо, минулого тижня ціна нафти Brent вперше з листопада перевищила 68 доларів.