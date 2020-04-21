Нафта в США торгується нижче нуля після рекордного обвалу

Ціни на нафту у США у вівторок, 21 червня, знову знаходяться нижче нуля після історичного обвалу, коли травневий ф'ючерс на нафту WTI в понеділок впав до мінус 40 доларів за барель. Про це повідомляє агентство Reuters.

Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в травні варто мінус 4,43 долара за барель в 10:20 за київським часом після того, як на попередній сесії торги завершилися на рівні мінус 37,63 доларів за барель, а мінімум був зафіксований на рівні мінус 40,32 доларів.

Травневий контракт закінчується у вівторок, а більш активний червневий контракт виріс на 4,6% до 21,37 доларів за барель.

Нафту марки Brent з поставкою в червні впала на 3,8%, до 24,60 доларів за барель.

Безпосередньою причиною рекордного падіння цін на нафту стало те, що фьючерсний контракт на нафту WTI з поставкою в травні закінчується 21 травня. Зазвичай інвестори продають свою папір, термін якої закінчується, покупцям, які хочуть отримати фізичну нафту, а потім купують червневий контракт з мінімальною різницею в ціні між ними. Однак через переповненість сховищ нафту не знаходить покупців. Нафтопереробні заводи споживають набагато менше сирої нафти, ніж зазвичай, тому сотні мільйонів барелів хлинули в сховища по всьому світу. Торговці найняли суду тільки для того, щоб поставити їх на якір для зберігання. Рекордні 160 мільйонів барелів знаходяться в танкерах по всьому світу.

В даний час очікується, що основний центр зберігання в США в Кушингу, штат Оклахома, пункт доставки американського контракту на нафту WTI, буде заповнений протягом декількох тижнів.

Після падіння цін на нафту президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що його адміністрація розглядає питання про припинення імпорту саудівської нафти сирої, щоб допомогти американській промисловості з видобутку нафти.

"Сьогодні абсолютно очевидно, що основною проблемою на ринку є перенасичення в Сполучених Штатах і брак сховищ", - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї.

Зіткнувшись з ситуацією, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, (ОПЕК+) домовилися скоротити видобуток на 9,7 млн барелів на добу (барелів на добу). Але це відбудеться не раніше травня, і розмір скорочення не є достатньо великим, щоб відновити ринковий баланс.

Нагадаємо, 20 квітня вперше в історії ціна на нафту стала мінусовій - вартість нафти марки WTI з поставкою в травні знизилась до мінус 37,63 доларів за барель

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки після стрімкого падіння ціни на нафту заповнять свої стратегічні сховища.