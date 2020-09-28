Нафта знижується через зростання числа випадків зараження коронавірусом

Ціни на нафту в понеділок, 27 вересня, знижуються, оскільки зростання числа випадків коронавірусу підірвав надії на плавне відновлення попиту на паливо. При цьому основні марки нафти знаходяться на шляху до першого місячного падіння після тривалого підвищення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,6% до 41,66 доларів за барель до 10:30 за київським часом після падіння на 2,9% минулого тижня, на WTI впали 0,72% до 39,96 доларів за барель після падіння на 2,1% минулого тижня.

Ціна на нафту марки Brent знижується протягом першого місяця з шести, в той час як нафта марки WTI демонструє перші місячні втрати з квітня, оскільки введення обмежень на пересування в деяких країнах затьмарює перспективи відновлення попиту на паливо.

"Кількість нових випадків захворювання COVID-19 збільшується в основних штатах США, відновлюючи побоювання з приводу обмежень на пересування, які можуть поставити під сумнів триваюче відновлення попиту на нафту в останньому кварталі", - відзначають аналітики ANZ.

Все більше нафти експортується з країн-виробників ОПЕК, Ірану та Лівії, незважаючи на зусилля Організації країн-експортерів нафти і їх союзників щодо обмеження видобутку. За даними Baker Hughes, минулого тижня енергетичні компанії США також збільшували число бурових установок для видобутку нафти і газу другий тиждень поспіль.

За словами аналітиків ING, єдиний фактор, який може надати деяку підтримку ринку, - це перспектива страйку. У Норвегії, одному з найбільших виробників нафти за межами ОПЕК, страйк робітників, яка може відбутися 30 вересня, загрожує скоротити видобуток на 900 тис. барелів на день.

Крім того, у минулі вихідні почалося одне з найбільш важких зіткнень між Вірменією та Азербайджаном з 2016 року, яке знову викликало стурбованість з приводу стабільності на Південному Кавказі, коридорі для трубопроводів, якими нафта і газ йдуть на світові ринки.

Нагадаємо, Barclays Commodities Research підвищив прогноз цін на нафту на 2020 рік, пославшись на обмежений потенціал зниження прогнозу попиту. Банк підвищив свої прогнози цін на нафту марки Brent і WTI на 2020 рік на 2 долари до 43 доларів за барель і 39 доларів відповідно. У 2021 році банк очікує, що ціни на Brent і WTI в середньому складуть 53 і 50 доларів за барель відповідно.