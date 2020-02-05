Нефть резко подорожала на новостях о лекарстве от коронавируса

Фото: добыча нефти (OilNow)

Рынок нефти позитивно отреагировал на новости о лекарстве

Цены на нефть марки Brent выросли более чем на 3% до 55,65 за баррель, в то время как на WTI - на 2,7% до 50,95 за баррель после сообщения СМИ о найденном эффективном средстве лечения людей, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters.

Рост был поддержан новостями о том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники-производители рассматривают возможность дальнейшего сокращения добычи, чтобы противостоять потенциальному сокращению глобального спроса на нефть, который упал более чем на 20% с начала января.

Команда исследователей Чжэцзянского университета в Китае нашла эффективный препарат для лечения людей, инфицированных новым коронавирусом, сообщило местное телевидение.

В то же время ученый, возглавляющий исследования вакцины против нового коронавируса в Великобритании, сообщил каналу Sky News, что его команда добилась "значительного прорыва". Однако, даже в случае успеха, завершить разработку вовремя для борьбы с нынешней вспышкой не удастся, говорится в сообщении.

Ожидается, что замедление экономического роста в результате вспышки вируса сократит рост глобального спроса в 2020 году на 300 -500 тыс. баррелей в день, что составляет примерно 0,5% мирового спроса. При этом китайская экономика будет ослаблена в течение некоторого времени, поскольку карантин, ограничения на поездки останутся в силе.

"Но поскольку финансовые рынки являются опережающими, можно увидеть, как позитивные новости о потенциальных медицинских решениях или признаки того, что мы достигли поворотного момента в развитии эпидемии вируса, вероятно, будут восприняты положительно, заявил аналитик Reuters Global Oil Forum аналитик BNP Paribas Гарри Чилингюрян.

ОПЕК и ее союзники во главе с Россией (ОПЕК+) обсудили влияние на глобальный спрос на нефть и экономический рост в результате вспышки коронавируса на встрече во вторник. Производители рассматривают дальнейшие сокращения производства и переносят запланированное совещание по вопросам политики с марта на февраль.

Напомним, согласно отчету международного рейтингового агентства Moody’s, распространение нового коронавируса из Китая по миру может стать "черным лебедем" для мировой экономики, сравнимым с глобальным кризисом 2008-2009 годов.

Отметим, согласно прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, вспышка коронавируса из Китая может ограничить рост спроса на нефть в случае дальнейшего распространения. По данным агентства, если ситуация с коронавирусом ухудшится, избыточное предложение может стать более значительным, особенно в первом полугодии, что может привести к более краткосрочному давлению на цены на нефть.