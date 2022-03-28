Нафта різко подешевшала через скорочення попиту

Ціни на нафту впали більш ніж на 3 долари в понеділок, 28 березня. Побоювання щодо слабкого попиту на паливо в Китаї посилилися після того, як його фінансовий центр в Шанхаї оголосив двоетапну ізоляцію, щоб стримати сплеск інфекцій COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ринок почав ще один тиждень невизначеності, з одного боку, через триваючу війну Росією з Україною і розширення обмежень, пов'язаних з COVID, в Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 2,6% до 117,56 доларів. Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 2,9% до 110,62 доларів.

Обидва еталонні контракти зросли на 1,4% у п'ятницю, зафіксувавши своє перше тижневе зростання за три тижні, при цьому ціна на нафту марки Brent зросла більш ніж на 11,5%, а ціна на нафту марки WTI зросла на 8,8%.

"Блокування в Шанхаї спровокувала новий розпродаж з боку розчарованих інвесторів, оскільки вони очікували, що такого блокування вдасться уникнути", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Фінансовий центр Китаю в Шанхаї в понеділок запустив заплановане двоетапне блокування міста з населенням 26 мільйонів осіб, закривши мости і тунелі і обмеживши рух по шосе в спробі стримати зростання місцевих випадків захворювання COVID-19.

Аналітики по-різному оцінюють, наскільки сильно експорт російської нафти може постраждати від економічних санкцій, введених проти Москви Сполученими Штатами і їх союзниками після вторгнення Росії в Україну. Деякі вважають, що від мільйона до трьох мільйонів барелів на день російської нафти може не потрапити на ринок.

Росія експортує від 4 до 5 мільйонів барелів сирої нафти щодня, що робить її другим за величиною експортером у світі після Саудівської Аравії.

ОПЕК + досі чинила опір закликам основних країн-споживачів збільшити видобуток. Група збільшує видобуток на 400 тисяч барелів на добу щомісяця з серпня, щоб компенсувати скорочення, зроблені, коли пандемія COVID-19 вдарила по попиту.

"Ціни на нафту, швидше за все, на деякий час залишатимуться вище 100 доларів за барель, оскільки Глобальна пропозиція буде тільки скорочуватися, оскільки поставки з Росії скорочуються, а в Сполучених Штатах починається автомобільний сезон", - сказав Тецу Еморі, генеральний директор Emori Fund Management Inc.

Світові запаси знаходяться на найнижчому рівні з 2014 року.

За словами джерела, щоб полегшити дефіцит пропозиції, Сполучені Штати розглядають можливість ще одного випуску нафти з стратегічного нафтового резерву( SPR), який може бути більше, ніж продаж 30 мільйонів барелів на початку цього місяця.

Американські бурильники додавали нафтові вишки 19-й місяць поспіль, але найповільнішими темпами з 2020 року, незважаючи на те, що уряд закликав виробників збільшити видобуток.