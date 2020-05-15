Нафта дорожчає на ознаках зростання попиту в Китаї

Фото: нафтові танкери (OilNow)

Потенціал зростання для нафти, як і раніше, обмежений через надлишок пропозиції

Ціни на нафту продовжили зростання у п'ятницю, 15 травня, після публікації даних, що вказали на збільшення попиту на нафту в Китаї і підсилили надії на поступове усунення надлишкової пропозиції на ринку. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 10:40 зросли на 4,30% до 32,47 доларів за барель після стрибка майже на 7% в четвер. Ф'ючерси на нафту WTI подорожчали на 4,03% до 28,67 доларів за барель. Напередодні WTI підскочила на 9%.

Обсяг нафтопереробки в Китаї в квітні склав 53,85 мільйона тонн, або близько 13,1 мільйона барелів на добу, свідчать оприлюднені в п'ятницю дані Національного бюро статистики. Це приблизно на 11% більше, ніж в березні, і на 0,8% вище показника за квітень 2019 року.

"Фундаментальні показники ринку явно поліпшуються, - повідомили аналітики ING Research. - Але ми як і раніше вважаємо, що в найближчій перспективі потенціал зростання обмежений, враховуючи те, що ми все ще перебуваємо в умовах надмірної пропозиції".

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує рекордне падіння попиту на нафту в 2020 році, однак знизило його масштаб у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів по всьому світу. Прогноз на 2020 рік в цілому припускає падіння попиту на 8,6 млн барелів на добу, що на 0,7 млн барелів на добу більше, ніж попередньому звіті. При цьому піковий падіння попиту доведеться на другий квартал 2020 року - на 19,9 млн барелів на добу

Національний банк України (НБУ) у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту у 2020 році на рівні 35 доларів за барель. За даними НБУ, таке падіння ціни нафти призведе до того, що ціни на бензин знизяться в Україні до кінця року на 10-15%.

Автор: Олександр Білоус