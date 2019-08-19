Нафта зростає після атаки на нафтове родовище в Саудівській Аравії

Світові ціни на нафту ростуть 19 серпня після того, як у вихідні єменські сепаратисти атакували нафтове родовище в Саудівській Аравії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent зросли в понеділок на 0,9% до $59,19 за барель. Ф'ючерси на нафту WTI подорожчали на 0,97% до 55,4 за барель.

Атака дрона єменського угруповання на нафтове родовище в східній частині Саудівської Аравії в суботу викликало пожежу на газовому заводі, що підсилило напруженість на Близькому Сході, але державна компанія Saudi Aramco заявила, що видобуток нафти не постраждав.

Однак зростання цін був обмежений несподівано песимістичним звітом ОПЕК, який посилив побоювання з приводу зростання попиту на нафту. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту в 2019 році на 40 тис. барелів на добу до 1,10 млн барелів на добу і вказала, що ринок буде мати невеликий профіцит у 2020 році.

Побоювання з приводу рецесії також обмежили зростання цін на нафту.

Трейдери також шукали ознаки прогресу в торгових переговорах США та Китаю.

Економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу сказав, що США і Китай можуть просунутися в переговорах з приводу припинення торговельної війни.

Але президент США Дональд Трамп виглядав менш оптимістичними, ніж його помічники в питанні укладення торгової угоди з Китаєм, заявивши, що, хоча він вважав, що Пекін готовий прийти до угоди, "я ще не готовий укласти угоду".

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.