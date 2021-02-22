Нафта може подорожчати до 75 доларів: Goldman Sachs назвав причини

Банк прогнозує виникнення дефіциту нафти вже навесні, оскільки попит відновлюється швидше, ніж пропозиція, створюючи основу для напруженого фізичного ринку.

Тепер банк очікує, що світовий попит на нафту досягне 100 млн барелів на добу до кінця липня 2021 року у порівнянні з його попереднім очікуванням в серпні 2021 року.

Goldman очікує, що холоди в Техасі призведуть до глобального дефіциту в 1,5 млн барелів на добу в цьому місяці і скоротить видобуток на 0,2 мільйона барелів на добу в березні через пошкодження інфраструктури та невчасного завершення робіт.

За прогнозом Goldman, угоду про збільшення видобутку ОПЕК+ на майбутньому березневому засіданні не буде негативним для цін, оскільки поставки будуть затримуватися.

Goldman прогнозує збільшення квот на 0,5 млн барелів на добу в квітні, коли Саудівська Аравія скасує своє одностороннє скорочення на 1 млн барелів на добу, і як і раніше очікує помірного експорту з Ірану в цьому році.

Минулого тижня UBS підвищив прогноз ціни на Brent до 68 доларів за барель на другу половину цього року.

Ціни на нафту виросли в понеділок, 22 лютого, оскільки повільне відновлення видобутку нафти в США, яке впало з-за холодних умов, викликало побоювання з приводу пропозиції. Попит відновлюється після пандемії коронавірусу. Нафта марки Brent подорожчала 1,2%, до 61,67 доларів за барель після зростання майже на 1% минулого тижня. Нафта WTI подорожчала на 1,3%, до 59,98 доларів за барель.