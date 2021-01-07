Нафта може подорожчати до 60 доларів: банк UBS назвав причину

Швейцарський банк UBS підвищив прогноз цін на нафту марки Brent до 60 доларів за барель до середини 2020 року. Перегляд прогнозу стався після несподіваного однобічного скорочення видобутку Саудівської Аравією і очікувань різкого відновлення попиту в другому кварталі у зв'язку з вакцинацією і збільшенням числа поїздок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Банк очікує, що Brent буде торгуватися за ціною 63 долари за барель у другій половині 2021 року, а нафта WTI буде торгуватися з дисконтом 3 долари за барель до цін на Brent.

Нафту марки Brent коштує близько 54,25 доларів за барель до 15:30 за київським часом у четвер, 7 січня, у той час як нафта марки WTI - 50,78 доларів за барель.

Завдяки кроку Саудівської Аравії зростання видобутку ОПЕК на 0,5 млн барелів на добу в січні повністю знівельовано, що призведе до більш напруженої ситуації на ринку нафти в першій половині року, відзначають аналітики швейцарського банку.

"Випереджувальний крок Королівства наводить на думку про бажання захистити ціни і підтримати ринок нафти на тлі стурбованості попитом з-за додаткових обмежень мобільності в Європі", - зазначили в UBS.

Найбільший в світі експортер нафти 6 січня пообіцяв додатково добровільно скоротити видобуток нафти на 1 млн барелів на добу в лютому і березні, в результаті чого еталонні ціни на нафту марки Brent досягли самого високого рівня з лютого.

За прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів і в середньому складуть 44 долари за барель, нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.