ЄС все ще може домовитися про ембарго на російську нафту, - міністр економіки Німеччини
Європейський союз все ще може укласти угоду щодо ембарго на російську нафту в найближчі дні. ЄС також може звернутися до "інших інструментів", якщо угода не буде досягнута, заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Я знаю, що йдуть інтенсивні обговорення. Через п'ять днів у нас наступна Рада ЄС, я припускаю, що це той коридор, в якому або буде досягнуто угоду, або доведеться розглядати інші інструменти", - сказав він на переговорах "Великої сімки" в Берліні.
Він не уточнив, якими можуть бути ці інші інструменти.
Єврокомісія запропонувала ввести ембарго в якості найжорсткішої санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Але поки переговори не привели до результату, оскільки Угорщина, найближчий союзник Москви в ЄС, наклала вето на цей крок.
Хабек сказав, що всі країни ЄС повинні зменшити свою залежність від нафти.
"У тому числі і Угорщина. Якщо взяти це за основу обговорення, то домовленість повинна бути можливою. Якщо включити інші теми в питання про нафтове ембарго, це буде дуже і дуже складно", - сказав він.
Хабек говорив, коли міністри енергетики, клімату і навколишнього середовища G7 повинні були сперечатися про те, як зберегти цілі в області зміни клімату на переговорах, затьмарених стрімко зростаючими цінами на енергію і проблемами з поставками палива, викликаними війною Росс Україні.
Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель заявив, що країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може статися до кінця цього місяця.
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