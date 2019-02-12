Нафта подорожчала на тлі скорочення видобутку в країнах ОПЕК

Brent торгується на позначці 61,86 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 12 февраля 2019 года, торгуется выше отметки в 61 доллар за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:49 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,86 доллара. Это на 0,98% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК, а также санкций США против Ирана и Венесуэлы. В то же время аналитики не исключают, что рост производства в США будет сдерживать подорожание нефти. Также эксперты полагают, что баланс на рынках восстанавливается за счет снижения добычи в рамках пакта ОПЕК+ и американских санкций.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) отказалась выступить в защиту лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Он, в частности, заявлял, что воздействие США на Венесуэлу может оказать влияние и на мировой энергетический рынок, а также вызвать риски для стран-членов ОПЕК.

Накануне глава Совета НБУ Богдан Данилишин назвал причины падения курса доллара. Среди них - период относительно низких цен на нефть и другие энергоресурсы.