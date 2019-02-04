Нафта подорожчала на тлі санкцій США проти Венесуели

Brent торгується на позначці 63,39 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 4 февраля 2019 года, поднялась выше 63 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:11 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 63,89 доллара. Это на 2,81% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Рост цен на нефть наблюдается на фоне санкций США против венесуэльской государственной нефтяной корпорации PDVSA. Предполагается, что санкции существенно ограничат торговлю нефтью между Венесуэлой и другими странами.

Кроме того, поддержку росту цен оказывает снижение добычи в странах ОПЕК. В то же время в США на прошлой неделе число нефтяных буровых установок сократилось до 847 штук - минимума за восемь месяцев.

Отметим, на прошлой неделе цена нефти Brent опускалась ниже 61 доллара за баррель.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает отправку своих солдат на территорию Венесуэлы как один из вариантов решения политического кризиса. После этого заявления в МИД Венесуэлы отметили, что "оппозиция находится под контролем Трампа".