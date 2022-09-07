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Нафта подешевшала до мінімуму з лютого: що впливає на світові ціни

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Україна, Середа 07 вересня 2022 08:33
Нафта подешевшала до мінімуму з лютого: що впливає на світові ціни  Фото: ціни на нафту впали 7 вересня до довоєнного рівня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту, в середу, 7 вересня, впали більш ніж на 1 долар до найнижчого рівня з тих пір, як Росія вторглася в Україну. Очікування подальшого підвищення процентних ставок підстьобнули побоювання з приводу глобальної економічної рецесії і зниження потреба в паливі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 1,5%, до 91,48 доларів за барель після зниження на 3% на попередній сесії. Контракт досяг сесійного мінімуму в 91,35 долара, найнижчого рівня з 18 лютого.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 1,8%, до 85,33 доларів. Контракт впав до сесійного мінімуму в 85,17 долара, найнижчого рівня з 26 січня.

Нафта втратила сильні позиції в понеділок після того, група ОПЕК + вирішила скоротити видобуток на 100 000 барелів на добу в жовтні.

"Пом'якшити стрибок скорочення видобутку ОПЕК + було не так вже й складно, враховуючи довгий список глобальних економічних проблем", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя, зазначивши, що"глобальне зростання виглядає не дуже добре і це створює проблеми для цін на нафту".

Сильний Долар США, агресивне підвищення процентних ставок, різкий стрибок прибутковості облігацій і уповільнення зростання в Китаї є факторами, що чинять тиск на ціни на нафту, вважає Тіна Тен, аналітик CMC Markets.

"Коротше кажучи, ринки нафтових ф'ючерсів оцінюють "стагфляцію" у світовій економіці", - додав Тен.

Інвестори також очікують подальшого підвищення процентних ставок для стримування інфляції. Очікується, що Європейський центральний банк різко підвищить ставки на засіданні в четвер. Після засідання ЄЦБ 21 вересня відбудеться засідання Федеральної резервної системи США.

Долар досяг 24-річного піку по відношенню до ієни і досяг нових максимумів по відношенню до австралійського і новозеландського доларів в середу після того, як економічні дані США зміцнили думку про те, що Федеральна резервна система продовжить агресивне посилення політики.

Нагадаємо, група ОПЕК + 5 вересня домовилися про невелике скорочення видобутку нафти. На цей крок пішли, щоб підтримати ціни, які впали через побоювання економічного спаду.

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