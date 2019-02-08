Нафта подешевшала на тлі уповільнення зростання світової економіки

Brent торгується на позначці 61,12 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, утром 8 февраля 2019 года, опустилась ниже 62 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:34 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 61,12 доллара. Это на 1,91% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть снижаются после того, как Еврокомиссия в четверг резко понизила прогнозы роста ВВП еврозоны из-за неожиданного замедления роста крупнейших экономик ЕС, которое вызвано напряженностью в мировой торговле и увеличением госдолга. Прогноз по росту ВВП еврозоны в целом понижен с 1,9 до 1,3%.

Кроме того, давление на финансовые рынки, в том числе на фьючерсы на нефть, оказывает беспокойство относительно того, что Китай и США не смогут заключить торговое соглашение. В частности, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с главой КНР Си Цзиньпином до 1 марта.

Отметим, ранее South China Morning Post писало, что лидеры обеих стран могут провести встречу во вьетнамском Дананзе в период с 27 по 28 февраля.