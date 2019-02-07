Єврокомісія різко знизила прогнози по найбільшим економікам Європи

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Існує ризик і подальшого зниження

Європейська комісія знизила прогноз по зростанню ВВП Німеччини в 2019 році з 1,8 до 1,1%, Італії - з 1,2 до 0,2% і єврозони в цілому - з 1,9 до 1,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЕК.

Як повідомляється, існує ризик і подальшого зниження.

"Ризики залишаються суттєвими і виникають головним чином із потенційних помилок в економічній політиці по всьому світу. У США підвищується ризик стиснення бюджетних витрат в 2020 році по мірі затухання ефектів фіскальних стимулів (зокрема, зниження податків) адміністрації Дональда Трампа. Китайська економіка може сповільнитися більш різко, ніж очікується, і багато ринки вразливі до раптових змін глобального сприйняття ризиків", - йдеться в повідомленні.

У порівнянні з листопадовим прогнозом Єврокомісія знизила оцінки зростання в 2019 році всіх економік єврозони, крім Греції та Мальти. Прогноз по зростанню ВВП всієї єврозони знижений з 1,9 до 1,3%.

Так, зростання ВВП Німеччини в 2018 році сповільнилося до 1,5% після середніх 2,1% в попередні чотири роки. До проблем додався рекордно низький рівень води в Рейні через аномально сухого літа.

Крім того, економіка Італії вже знаходиться в технічної рецесії (зниження ВВП два квартали поспіль). У четвертому кварталі ВВП країни скоротився на 0,2% до попереднього кварталу.

Раніше РБК-Україна писало, що в МВФ вважають, що зростання валового внутрішнього продукту України в найближчі роки не перевищить 3% в рік, якщо в країні не почнуть реалізовуватися великі реформи.