Нафта подешевшала на тлі уповільнення зростання світової економіки

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 61,12 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні, вранці 8 лютого 2019 року, опустилася нижче 62 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 09:34 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 61,12 долара. Це на 1,91% нижче рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту знижуються після того, як Єврокомісія в четвер різко знизила прогнози зростання ВВП єврозони через несподіване уповільнення зростання найбільших економік ЄС, яке викликане напруженістю в світовій торгівлі та збільшенням держборгу. Прогноз по зростанню ВВП єврозони в цілому знижено з 1,9 до 1,3%.

Крім того, тиск на фінансові ринки, в тому числі на ф'ючерси на нафту, виявляє занепокоєння щодо того, що Китай і США не зможуть укласти торговельну угоду. Зокрема, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру зустрічатися з главою КНР Сі Цзіньпіном до 1 березня.

Зазначимо, раніше South China Morning Post писало, що лідери обох країн можуть провести зустріч у в'єтнамському Дананзе у період з 27 по 28 лютого.