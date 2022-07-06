Ціни на нафту знову ростуть після рекордного обвалу
Ціни на нафту виросли в середу, 6 липня, так як інвестори повернулися на ринок після сильного падіння на попередній сесії. При цьому побоювання з приводу поставок знову вийшли на перший план, навіть незважаючи на інформацію про глобальну рецесію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,9%, до 103,69 доларів за барель після обвалу на 9,5% у вівторок, що стало найбільшим денним падінням з березня. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 0,5%, до 99,96 доларів за барель.
Як зазначив Джон Кілдафф, партнер Again Capital LLC, сьогодні свого роду перезавантаження і приходять мисливці за знижками.
"Фундаментальна історія про глобальну напруженість все ще існує ... Розпродаж безумовно перебільшена", - додав він.
Генеральний секретар ОПЕК Мохаммад Баркіндо заявив у вівторок, що галузь перебуває "в облозі" через багаторічні недостатні інвестиції, додавши, що дефіцит може бути зменшений, якщо будуть дозволені додаткові поставки з Ірану і Венесуели.
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв також заявив, що інформація про пропозицію Японії обмежити ціну на російську нафту приблизно половиною її нинішнього рівня нібито підніме ціни вище 300-400 доларів за барель.
Однак побоювання з приводу рецесії продовжують тиснути на ринки. За деякими ранніми оцінками, економіка США могла скоротитися за три місяці з квітня по червень. Це буде другий квартал падіння поспіль, що вважається визначенням технічної рецесії.
Минулого тижня лідери G7 домовилися вивчити можливість введення тимчасових обмежень на імпортні ціни на російські викопні види палива, включаючи нафту. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запропонував обмежитися приблизно половиною поточної ціни.
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