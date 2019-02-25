Нафта почала дешевшати на тлі зростання експорту з США

Brent торгується на позначці 66,96 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 25 февраля 2019 года, опустилась ниже отметки в 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:01 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 66,96 доллара. Это на 0,31% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть снижаются на фоне роста экспорта топлива из США, связанного с рекордной добычей в стране, которая достигла 12 миллионов баррелей в сутки. По данным Reuters, экспорт в феврале достиг также рекордной отметки - 3,6 миллиона баррелей в сутки. Как отмечают аналитики, увеличение добычи в США подрывает усилия ОПЕК по снижению производства.

Напомним, на прошлой неделе цены на нефть стабилизировались на фоне нового рекорда добычи в США. Также сообщалось, что добыча в США продолжит расти, а нефтяные компании увеличат экспорт, чтобы распродать излишек запасов.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран ответит США в случае ужесточения санкций в области экспорта нефти.