Іран пообіцяв США відповідні заходи в разі посилення санкцій

Фото: глава МЗС Ірану Мохаммад-Джавад Зариф (flickr.com/eeas)

В Ірані заявили, що будуть брати участь в ядерній угоді до тих пір, поки це буде схвалювати іранська нація

Глава МЗС Ірану Джавад Зариф заявив, що Іран відповість США в разі посилення антиіранських санкцій в області експорту нафти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Basler Zeitung.

Зариф заявив, що Тегеран буде брати участь в ядерній угоді до тих пір, поки це буде схвалювати іранська нація.

"Я не буду уточнювати, про які заходи йдеться. Дональд Трамп любить сюрпризи, тому ми його розважимо", - сказав він.

Нагадаємо, МАГАТЕ заявило про дотримання Іраном умов ядерної угоди. У звіті МАГАТЕ зазначається, що Тегеран дотримується ліміту збагачення урану і його запаси збагаченого урану не перевищують допустимих.

До цього Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківське та інші галузі, які стосуються економіки.