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Іран пообіцяв США відповідні заходи в разі посилення санкцій

Новини » Політика    23.02.2019 - 14:31
Іран пообіцяв США відповідні заходи в разі посилення санкцій
Фото: глава МЗС Ірану Мохаммад-Джавад Зариф (flickr.com/eeas)

В Ірані заявили, що будуть брати участь в ядерній угоді до тих пір, поки це буде схвалювати іранська нація

Глава МЗС Ірану Джавад Зариф заявив, що Іран відповість США в разі посилення антиіранських санкцій в області експорту нафти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Basler Zeitung.

Зариф заявив, що Тегеран буде брати участь в ядерній угоді до тих пір, поки це буде схвалювати іранська нація.

"Я не буду уточнювати, про які заходи йдеться. Дональд Трамп любить сюрпризи, тому ми його розважимо", - сказав він.

Нагадаємо, МАГАТЕ заявило про дотримання Іраном умов ядерної угоди. У звіті МАГАТЕ зазначається, що Тегеран дотримується ліміту збагачення урану і його запаси збагаченого урану не перевищують допустимих.

До цього Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану у зв'язку з його програмою балістичних ракет.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківське та інші галузі, які стосуються економіки.

 

МАГАТЕ заявило про дотримання Іраном умов ядерної угоди Ціна нафти Brent перевищила 67 доларів за барель
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