Нафта дорожчає після заяв Трампа про торгові переговори з Китаєм

Brent торгується на позначці 64,29 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 14 февраля 2019 года, превысила отметку в 64 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:04 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 64,29 доллара. Это на 1,39% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут за счет надежд на то, что потенциальный прогресс торговых переговоров США и Китая улучшит перспективы мировой экономики. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Пекином проходят "очень хорошо". Он также подчеркнул, что готов продлить сроки переговоров с Китаем.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 1,24 млн баррелей в сутки. Это ниже оценки предыдущего месяца на 0,05 млн баррелей и в среднем составит 100 млн баррелей в сутки. Пересмотр в основном является результатом снижения экономических ожиданий в 2019 году для стран ОЭСР в Северной и Южной Америке и Европе.