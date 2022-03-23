Нафта дорожчає через удар санкцій по російському експорту

Ціни на нафту зросли в середу, 23 березня, так як повідомлення про зниження запасів сирої нафти в США посилило побоювання з приводу дефіциту світових запасів. Це відбувається на тлі удару по російському експорту через економічні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,53%, до 117,25 доларів. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI виросли на 1,38%, до 110,78 доларів.

Ринок залишається в напрузі через перспективи подальших санкцій проти Росії, другого за величиною експортера нафти в світі, після її вторгнення в Україну.

Ціни у вівторок знизилися, оскільки Європейський Союз навряд чи погодиться на заборону на поставку російської нафти. Однак президент США Джо Байден збирається оголосити про нові санкції щодо Росії на зустрічі з європейськими лідерами в четвер в Брюсселі, в тому числі на екстреному засіданні НАТО.

"Ми очікуємо збереження високої волатильності до кінця тижня, особливо напередодні саміту НАТО в четвер", - сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.

Харі додав, що для ринку може бути деяке полегшення, якщо ЄС відмовиться від ідеї заборони на імпорт російської нафти. "Але побоювання з приводу поставок будуть залишатися підвищеними до тих пір, поки російсько-українські мирні переговори залишаються в глухому куті", - сказала вона.

Останні дані галузевої групи Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США, найбільшому в світі споживачеві нафти, впали на 4,3 млн барелів за тиждень, що закінчився 18 березня.

"США і Саудівська Аравія - це дві країни, які можуть істотно компенсувати втрату російської нафти. Додаткові поставки з будь-якої з них зараз здаються малоймовірними, але ми знаходимося у вкрай незвичайній ситуації, і це робить ситуацію більш мінливою", - заявили аналітики Commonwealth Bank у звіті.