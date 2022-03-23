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Нефть дорожает из-за удара санкций по российскому экспорту

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Токио, Среда 23 марта 2022 08:14
Нефть дорожает из-за удара санкций по российскому экспорту Фото: цены на нефть растут в ожидании дальнейших санкций против России (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли в среду, 23 марта, так как сообщение о снижении запасов сырой нефти в США усилило опасения по поводу дефицита мировых запасов. Это происходит на фоне удара по российскому экспорту из-за экономических санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,53%, до 117,25 долларов. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 1,38%, до 110,78 долларов.

Рынок остается в напряжении из-за перспективы дальнейших санкций против России, второго по величине экспортера нефти в мире, после ее вторжения в Украину.

Цены во вторник снизились, так как Европейский Союз вряд ли согласится на запрет на поставку российской нефти. Однако президент США Джо Байден собирается объявить о новых санкциях в отношении России на встрече с европейскими лидерами в четверг в Брюсселе, в том числе на экстренном заседании НАТО.

"Мы ожидаем сохранения высокой волатильности до конца недели, особенно в преддверии саммита НАТО в четверг", - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Хари добавил, что для рынка может быть некоторое облегчение, если ЕС откажется от идеи запрета на импорт российской нефти. "Но опасения по поводу поставок будут оставаться повышенными до тех пор, пока российско-украинские мирные переговоры остаются в тупике", - сказала она.

Последние данные отраслевой группы Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, упали на 4,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 18 марта.

"США и Саудовская Аравия - это две страны, которые могут существенно компенсировать потерю российской нефти. Дополнительные поставки из любой из них сейчас кажутся маловероятными, но мы находимся в крайне необычной ситуации, и это делает ситуацию более изменчивой", - заявили аналитики Commonwealth Bank в отчете.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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