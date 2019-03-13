Нафта дорожчає на скороченні видобутку в країнах ОПЕК

Ціна нафти Brent перевищила 67 доларів

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 13 марта 2019 года, превысила отметку в 67 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 09:43 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 67,01 доллара. Это на 0,01% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, цены на нефть растут на фоне сокращения добычи в странах ОПЕК, а также санкций США против Ирана и Венесуэлы. В частности, экспорт из Венесуэлы снизился в результате самого масштабного в истории страны блэкаута, из-за которого основная часть страны осталась без электричества.

Как отмечает Reuters, аналитики National Australia Bank считают перспективы рынка нефти неоднозначными. В то же время в этом году ожидается постепенное подорожание нефти до отметки в 70 долларов за баррель.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций в отношении Ирана.

До этого США потребовали от Индии остановить закупку венесуэльской нефти.