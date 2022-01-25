Нафта дорожчає через зростання напруженості в Східній Європі

Ціни на нафту відновилися у вівторок, 25 січня, компенсувавши частину втрат попереднього дня. Зростаюча напруженість у Східній Європі та на Близькому Сході посилила побоювання з приводу можливих перебоїв з поставками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,7%, до 86,9 доларів за барель, відігравши падіння на 1,8% на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,5%, до 83,75 доларів за барель після падіння на 2,2% в понеділок.

Минулого тижня ціни на нафту досягли семирічного максимуму, чому сприяло обмежена пропозиція в усьому світі і відродився світовий попит.

"Ринковий тон залишається сильним, чому сприяє зростаючий геополітичний ризик. Ми бачимо фіксацію прибутку, коли ціни ростуть, але попит на нафту залишається стійким, оскільки інвестори стурбовані перебоями з поставками в разі російсько-українського конфлікту ", - сказав Чіокі Чен, головний аналітик Sunward Trading.

У понеділок НАТО заявило, що переводить свої сили в стан готовності і підсилює Східну Європу додатковими кораблями і винищувачами.

На Близькому Сході Єменський рух хуситів, пов'язаний з Іраном, в понеділок завдав ракетного удару по Об'єднаних Арабських Еміратах, націлений на базу, де розміщувалися американські військові, але йому завадили побудовані в США перехоплювачі Patriot.

"Ризик падіння на ринку нафти буде обмежений, оскільки будь-яка ескалація ситуації в Україні або на Близькому Сході призведе до різкого зростання цін", — сказав Сатору Йошида, аналітик по сировинних товарах в Rakuten Securities.

Крім того, очікується, що дефіцит пропозиції збережеться, оскільки ОПЕК+ щосили намагається досягти своєї мети з видобутку в 400 тисяч барелів і, ймовірно, збереже свою політику поступового збільшення пропозиції, сказав він.