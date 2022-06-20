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Нафта дешевшає на початку тижня: які фактори впливають на ціни

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Токіо, Понеділок 20 червня 2022 08:26
Нафта дешевшає на початку тижня: які фактори впливають на ціни Фото: ціни на нафту знижуються 20 червня через побоювання з приводу рецесії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в понеділок, 20 червня, знову знизилися. Побоювання щодо уповільнення глобального економічного зростання та попиту на паливо компенсували побоювання щодо скорочення поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,1%, до 113,05 долара за барель. Ціни впали на 7,3% минулого тижня, це перше щотижневе падіння за останні п'ять тижнів. Американська нафта WTI подешевшала на 0,2% до 109,35 доларів. Ціни впали на 9,2% минулого тижня, що стало першим зниженням за вісім тижнів.

"Очевидно, що макроекономічні фактори впливають на нафту в даний момент, а не фундаментальні фактори, які як і раніше надають підтримку",-сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу досліджень сировинних товарів ING.

Нафта з Росії, другого за величиною експортера в світі, залишається обмеженою для поставок для більшості країн через західні санкції у зв'язку з війною проти України.

Вплив був частково пом'якшений вивільненням стратегічних запасів нафти на чолі зі Сполученими Штатами і нарощуванням видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзниками (ОПЕК+).

"Якщо Вашингтон буде дотримуватися нинішніх темпів, до жовтня стратегічний резерв США досягне 40 - річного мінімуму в 358 млн барелів", - відзначають аналітики ANZ.

Проте, видобуток нафти і газу в США зростає. Кількість нафтових і газових бурових установок, що є раннім індикатором майбутнього видобутку, зросла на Сім до 740 за тиждень до 17 червня, що є найвищим показником з березня 2020 року, говориться в звіті компанії Baker Hughes Co, що надає енергетичні послуги.

Експорт нафтопродуктів з Китаю, який колись був великим експортером, продовжував знижуватися, через що глобальні поставки були обмежені.

Експорт бензину з країни в травні впав на 45,5% в порівнянні з роком раніше, а експорт дизельного палива впав на 92,7%, незважаючи на уповільнення внутрішнього попиту, оскільки компаніям не вистачило експортних квот.

Нагадавши, ціни на нафту впали 17 червня приблизно на 6% до чотиритижневого мінімуму. Нафта дешевшає через побоювання, що підвищення процентних ставок великими центральними банками може уповільнити світову економіку і знизити попит на енергоносії.

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