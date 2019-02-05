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Нафта дорожчає на перспективах скорочення поставок

Новини » Енергетика    05.02.2019 - 10:39
Нафта дорожчає на перспективах скорочення поставок
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent торгується на позначці 62,59 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 5 лютого 2019 року, торгується вище 62 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:27 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 62,59 долара. Це на 1,00% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту зростають у вівторок на тлі очікування скорочення пропозиції на світовому ринку через санкції США проти Венесуели і зниження видобутку в країнах ОПЕК. За даними Reuters, санкції США проти Венесуели переключили увагу ринку на перспективу скорочення світових поставок. Зокрема, видобуток нафти країнами ОПЕК в січні знизився максимально за два роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США скоригувало наказ про введення санкцій проти найбільшої нафтової компанії Венесуели. Відповідно до змін, санкції відстрочено до 28 квітня.

Напередодні ціна нафти марки Brent перевищувала 63 доларів за барель. Також повідомлялося, що США можуть ввести санкції проти Туреччини за купівлю золота у Венесуели.

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