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Нафта дорожчає через перспективи ембарго ЄС проти Росії

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Токіо, П'ятниця 13 травня 2022 08:33
Нафта дорожчає через перспективи ембарго ЄС проти Росії Фото: ціни на нафту ростуть в очікуванні ембарго ЄС проти Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту продовжили зростання в п'ятницю, 13 травня, але наближалися до свого першого зниження за три тижні. Побоювання з приводу інфляції і введених Китаєм карантинних обмежень, що уповільнюють глобальне зростання, компенсували побоювання з приводу скорочення поставок палива з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 1,7%, до 109,26 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту WTI виросли на 1,5% до 107,68 доларів за барель.

Тим не менш, обидва еталонні контракти на шляху до зниження за тиждень: Brent повинна впасти майже на 3%, а WTI - майже на 2%.

Ринок продовжує підштовхувати перспектива заборони Європейського Союзу на російську нафту, що призведе до скорочення пропозиції, і побоювання з приводу нестійкого світового попиту.

Інфляція та агресивне підвищення ставок призвели до того, що Долар США досяг 20-річного максимуму, що обмежило зростання цін на нафту, оскільки сильніший Долар робить нафту дорожчою при покупці в інших валютах.

Аналітики, однак, як і раніше зосереджуються на перспективі заборони Європейського Союзу на російську нафту після того, як на цьому тижні Москва ввела санкції проти європейських підрозділів Державного "Газпрому" і після того, як Україна зупинила ключовий маршрут транзиту газу.

"Оскільки ціни на природний газ в Європі стрімко зростають, неминучий деякий перетік в нафту", - зазначає в записці старший ринковий аналітик OANDA Джеффрі Халлі.

За його словами, ескалація заборон з боку Росії, ймовірно, відіб'ється на зростанні цін на нафту.

У звіті Міжнародного енергетичного агентства, опублікованому в четвер, підкреслюється суперечливість ринкових факторів: зростання видобутку нафти на Близькому Сході і в США, а також уповільнення зростання попиту, як очікується, "відіб'ють гострий дефіцит пропозиції на тлі посилюються перебоїв з поставками з Росії".

Агентство заявило, що з липня видобуток в Росії впаде майже на 3 млн барелів на добу, або приблизно в три рази більше, ніж в даний час, якщо санкції за війну з Україною будуть розширені або якщо вони будуть стримувати подальші покупки.

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