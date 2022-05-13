ru ua
Пт, 13 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нефть дорожает из-за перспектив эмбарго ЕС против России

Новина українською →
Токио, Пятница 13 мая 2022 08:33
Нефть дорожает из-за перспектив эмбарго ЕС против России Фото: Цены на нефть растут в ожидании эмбарго ЕС против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть продолжили рост в пятницу, 13 мая, но приближались к своему первому снижению за три недели. Опасения по поводу инфляции и введенных Китаем карантинных ограничений, замедляющих глобальный рост, компенсировали опасения по поводу сокращения поставок топлива из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,7%, до 109,26 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,5% до 107,68 долларов за баррель.

Тем не менее, оба эталонных контракта на пути к снижению за неделю: Brent должна упасть почти на 3%, а WTI - почти на 2%.

Рынок продолжает подталкивать перспектива запрета Европейского союза на российскую нефть, что приведет к сокращению предложения, и опасения по поводу неустойчивого мирового спроса.

Инфляция и агрессивное повышение ставок привели к тому, что доллар США достиг 20-летнего максимума, что ограничило рост цен на нефть, поскольку более сильный доллар делает нефть более дорогой при покупке в других валютах.

Аналитики, однако, по-прежнему сосредотачиваются на перспективе запрета Европейского Союза на российскую нефть после того, как на этой неделе Москва ввела санкции против европейских подразделений государственного "Газпрома" и после того, как Украина остановила ключевой маршрут транзита газа.

"Поскольку цены на природный газ в Европе стремительно растут, неизбежен некоторый переток в нефть", - отмечает в записке старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.

По его словам, эскалация запретов со стороны России, вероятно, отразится на росте цен на нефть.

В отчете Международного энергетического агентства, опубликованном в четверг, подчеркивается противоречивость рыночных факторов: рост добычи нефти на Ближнем Востоке и в США, а также замедление роста спроса, как ожидается, "отразят острый дефицит предложения на фоне усугубляющихся перебоев с поставками из России".

Агентство заявило, что с июля добыча в России упадет почти на 3 млн баррелей в сутки, или примерно в три раза больше, чем в настоящее время, если санкции за войну с Украиной будут расширены или если они будут сдерживать дальнейшие покупки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
Вступление Украины в ЕС: заявку на уровне европейских лидеров обсудят в июне
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС