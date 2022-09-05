Нафта дорожчає перед зустріччю ОПЕК+

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 2%, до 94,90 долара за барель після зростання на 0,7% в п'ятницю. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 2% до 88,60 доларів за барель після зростання на 0,3% на попередній сесії.

Ринки США закриті у зв'язку з державним святом - Днем праці.

На зустрічі пізніше в понеділок Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і її союзники, група, відома як ОПЕК+, можуть прийняти рішення зберегти поточні рівні видобутку або навіть скоротити видобуток, щоб підтримати ціни, попри те, що поставки залишаються обмеженими

"ОПЕК+, швидше за все, буде підтримувати видобуток досить жорстко, щоб утримати ціну на нафту на тлі перебоїв з попитом, викликаних відновленням карантину в деяких частинах Китаю", - сказала Тіна Тен, аналітик CMC Markets.

РОСІЯ, Другий за величиною виробник нафти у світі і ключовий член ОПЕК+, в даний час не підтримує скорочення видобутку, і, ймовірно, група збереже видобуток на незмінному рівні, коли збереться в понеділок, повідомила в неділю Wall Street Journal з посиланням на неназваних джерел.

Попри можливість скорочення виробництва, Тенг з CMC зазначив, що ризики зниження також залишаються, назвавши потенційний експорт з Ірану на тлі триваючих переговорів щодо ядерної угоди і побоювання рецесії в якості двох таких ризиків.

Ціни на нафту знизилися за останні три місяці після досягнення багаторічного максимуму в березні . Нафта дешевшає через побоювання, що підвищення процентних ставок і обмеження поширення COVID-19 в деяких частинах Китаю, найбільшого у світі імпортера нафти, можуть уповільнити глобальне економічне зростання і знизити попит на нафту

Зараз 33 міста в Китаї перебувають під частковим або повним блокуванням, що торкнулося понад 65 мільйонів жителів, за оцінками місцевих ЗМІ, оскільки друга за величиною економіка світу дотримується своєї суворої політики нульового COVID.

Переговори про відродження ядерної угоди Заходу з Іраном, укладеної у 2015 році, затягнулися, хоча угода може дозволити Тегерану збільшити експорт і поліпшити глобальні поставки.

За словами західного дипломата, Білий дім у п'ятницю відкинув зв'язок угоди з припиненням розслідувань ядерною спостережною службою ООН через день після того, як Іран знову відкрив це питання.