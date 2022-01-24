Нафта дорожчає на тлі зростання напруженості в Східній Європі і на Близькому Сході

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,7%, до 88,5 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,7%, до 85,7 доларів за барель

Минулого тижня обидва контракти зросли п'ятий тиждень поспіль, додавши близько 2% і досягнувши найвищого рівня з жовтня 2014 року. Цього року ціни вже зросли більш ніж на 10% через побоювання з приводу скорочення поставок.

Як зазначив Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securitie, ціни ростуть через геополітичний ризик у відносинах між Росією і Україною, а також на Близькому Сході, в той час як ОПЕК+ як і раніше не могла досягти своєї мети з видобутку.

Підживлюючи побоювання з приводу перебоїв з поставками в Східну Європу, газета New York Times в неділю повідомила, що президент США Джо Байден розглядає можливість відправки декількох тисяч американських військовослужбовців до союзників по НАТО в Східній Європі і країнах Балтії.

Росія зіткнеться з серйозними економічними санкціями, якщо вона встановить в Україні маріонетковий режим, заявив у неділю високопоставлений міністр британського уряду після того, як Великобританія звинуватила Кремль у прагненні привести до влади там проросійського політика.

Державний департамент США також оголосив, що наказує членам сімей дипломатів покинути Україну, оскільки президент Байден зважував варіанти посилення американських військових активів у Східній Європі для протидії нарощуванню російських військ.

На Близькому Сході Об'єднані Арабські Емірати в понеділок перехопили і знищили дві балістичні ракети хуситів, націлені на країну Перської затоки.

Крім того, група ОПЕК+ щосили намагається досягти свого цільового щомісячного збільшення видобутку в 400 тисяч барелів на добу.