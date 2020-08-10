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Нафта дорожчає на тлі позитивних прогнозів щодо відновлення економіки

Понеділок 10 серпня 2020 10:04
Нафта дорожчає на тлі позитивних прогнозів щодо відновлення економіки
Фото: видобуток нафти (OilNow)
Автор: Олександр Білоус

Ціни коливаються в діапазоні 40-45 доларів

Ціни на нафту в понеділок, 10 серпня, зростають на тлі оптимізму Саудівської Аравії з приводу попиту в Азії, хоча невизначеність щодо угоди, спрямованої на відновлення економіки США, обмежила зростання.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,70% до 44,71 доларів за барель до 10:15 за київським часом, нафта WTI зросла на 1,16% до 41,70 доларів за барель.

Обидва еталонних контракти впали в п'ятницю через побоювання з приводу попиту.

"Коментарі Aramco за підсумками вихідних є рушійною силою в даний момент", - сказав Майкл Маккарті, ринковий стратег CMC Markets і Stockbroking.

Виконавчий директор Aramco з Саудівської Аравії Амін Насер заявив у неділю, що бачить відновлення попиту на нафту в Азії, оскільки економіки поступово відкриваються після ослаблення обмежень, введених за коронавірусу.

"Він намалював райдужну картину перспектив попиту в азіатському регіоні", - сказав Маккарті.

Проте затримка з ухваленням пакету допомоги економіці США, яка постраждала від епідемії, стримували ціни на нафту.

Спікер палати представників США Ненсі Пелосі і міністр фінансів Стівен Мнучин заявили, що готові відновити переговори по угоді, яка охопить решту 2020 року.

"Чим довше це триває, тим гірше для сценарію попиту", - сказав Маккарті.

Нагадаємо, через падіння цін на нафту, в січні-липні 2020 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну впав на 28% до 4,564 млрд доларів.

Зазначимо, за даними НБУ, в липні 2020 року ситуація на світових товарних та фінансових ринках поліпшувалася на тлі подальшого зняття карантинних обмежень в ряді країн.

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