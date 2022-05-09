Нафта дешевшає через уповільнення світової економіки

Ціни на нафту впали в понеділок, 9 травня, разом з фондовими ринками в Азії, викликаними побоюваннями, що глобальна рецесія може знизити попит на нафту. Інвестори очікують переговорів Європейського Союзу про ембарго на російську нафту, яке, як очікується, скоротить світові поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафта марки Brent подешевшала 0,3%, до 112,11 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася по 109,36 долара за барель, знизившись на 0,4%.

"Ставлення до ризику, викликане побоюваннями рецесії, і карантин в Китаї є основними факторами, що чинять тиск на ціну на нафту", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тен.

Минулого тижня котирування Brent і WTI виросли другий тиждень поспіль через побоювання з приводу поставок після того, як Європейська комісія запропонувала поетапне ембарго на російську нафту в рамках свого найжорсткішого пакету санкцій у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Пропозиція вимагає одноголосного голосування членів ЄС.

Однак віце-прем'єр Болгарії пізно ввечері в неділю заявив, що країна накладе вето на нафтові санкції ЄС щодо Росії, якщо вона не отримає виключення від запропонованого ембарго.

"Переговори продовжаться завтра, у вівторок теж може знадобитися зустріч лідерів для їх завершення. Наша позиція дуже чітка. Якщо буде виняток для якоїсь з країн, ми теж хочемо отримати виняток", - Арсен Васильєв.

Болгарія раніше заявляла, що буде домагатися звільнення від запропонованої заборони на нафту Росії, якщо такі винятки будуть дозволені, але було неясно, чи домагається вона повного виключення або відстрочки, аналогічної тій, що була запропонована в п'ятницю для Угорщини, Словаччини та Чеська Республіка

Винятки "безумовно зроблять санкції менш ефективними", сказав Тен.

У неділю країни G7 зобов'язалися заборонити або поступово припинити імпорт російської нафти, а Вашингтон ввів нові санкції проти керівників Газпромбанку та інших компаній.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у неділю, що Японія, що входить в G7 і один з п'яти найбільших імпортерів нафти в світі, заборонить імпорт російської нафти "в принципі".