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Нефть дешевеет из-за замедления мировой экономики

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Токио, Понедельник 09 мая 2022 08:29
Нефть дешевеет из-за замедления мировой экономики Фото: нефть подешевела, несмотря на ожидания эмбарго (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть упали в понедельник, 9 мая, вместе с фондовыми рынками в Азии, вызванными опасениями, что глобальная рецессия может снизить спрос на нефть. Инвесторы ожидают переговоров Европейского Союза об эмбарго на российскую нефть, которое, как ожидается, сократит мировые поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подешевела 0,3%, до 112,11 долларов за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась по 109,36 доллара за баррель, снизившись на 0,4%.

"Отношение к риску, вызванное опасениями рецессии, и карантин в Китае являются основными факторами, оказывающими давление на цену на нефть", - сказала аналитик CMC Markets Тина Тэн.

На прошлой неделе котировки Brent и WTI выросли вторую неделю подряд из-за опасений по поводу поставок после того, как Европейская комиссия предложила поэтапное эмбарго на российскую нефть в рамках своего самого жесткого пакета санкций в связи со вторжением России в Украину. Предложение требует единогласного голосования членов ЕС.

Однако вице-премьер Болгарии поздно вечером в воскресенье заявил, что страна наложит вето на нефтяные санкции ЕС в отношении России, если она не получит исключения от предложенного эмбарго.

"Переговоры продолжатся завтра, во вторник тоже может понадобиться встреча лидеров для их завершения. Наша позиция очень четкая. Если будет исключение для какой-то из стран, мы тоже хотим получить исключение", - Арсен Васильев.

Болгария ранее заявляла, что будет добиваться освобождения от предложенного запрета на нефть России, если такие исключения будут разрешены, но было неясно, добивается ли она полного исключения или отсрочки, аналогичной той, что была предложена в пятницу для Венгрии, Словакии и Чешская республика

Исключения "определенно сделают санкции менее эффективными", сказал Тэн.

В воскресенье страны G7 обязались запретить или постепенно прекратить импорт российской нефти, а Вашингтон ввел новые санкции против руководителей Газпромбанка и других компаний.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в воскресенье, что Япония, входящая в G7 и один из пяти крупнейших импортеров нефти в мире, запретит импорт российской нефти "в принципе".

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