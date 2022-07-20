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Світові ціни на нафту знижуються: що стало причиною

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Токіо, Середа 20 липня 2022 08:29
Світові ціни на нафту знижуються: що стало причиною Фото: нафта дешевшає під впливом рецесії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знизилися в середу, 20 липня під тиском зусиль світових центральних банків щодо стримування інфляції. Нафта дешевшає на тлі ослаблення попиту на нафтопродукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3%, до 106,98 доларів за барель, в той час нафта марки WTI з поставкою в серпні подешевшала на 0,7%, до 103,53 доларів за барель.

На ціни впливають побоювання з приводу поставок через західні санкції проти Росії і заяви центральних банків про те, що вони підвищать процентні ставки для боротьби з інфляцією.

Обидва контракти зросли приблизно на 1% у вівторок через обмежені поставки по всьому світу. Ціни в найближчі місяці вище, ніж у майбутні місяці, що вказує на дефіцит пропозиції.

У п'ятницю відкритий інтерес до ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі впав до найнижчого рівня з вересня 2015 року, оскільки інвестори скорочують ризиковані активи, такі як сировинні товари, побоюючись, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки в США.

Нагадавши, міністр фінансів США Джанет Єллен назвала "обнадійливими" переговори з Індією про пропоновану цінову стелю на російську нафту. Вашингтон просуває план, щоб знизити ціни на нафту і ускладнити Москві фінансування війни проти України.

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