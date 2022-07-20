Світові ціни на нафту знижуються: що стало причиною
Ціни на нафту знизилися в середу, 20 липня під тиском зусиль світових центральних банків щодо стримування інфляції. Нафта дешевшає на тлі ослаблення попиту на нафтопродукти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,3%, до 106,98 доларів за барель, в той час нафта марки WTI з поставкою в серпні подешевшала на 0,7%, до 103,53 доларів за барель.
На ціни впливають побоювання з приводу поставок через західні санкції проти Росії і заяви центральних банків про те, що вони підвищать процентні ставки для боротьби з інфляцією.
Обидва контракти зросли приблизно на 1% у вівторок через обмежені поставки по всьому світу. Ціни в найближчі місяці вище, ніж у майбутні місяці, що вказує на дефіцит пропозиції.
У п'ятницю відкритий інтерес до ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі впав до найнижчого рівня з вересня 2015 року, оскільки інвестори скорочують ризиковані активи, такі як сировинні товари, побоюючись, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки в США.
Нагадавши, міністр фінансів США Джанет Єллен назвала "обнадійливими" переговори з Індією про пропоновану цінову стелю на російську нафту. Вашингтон просуває план, щоб знизити ціни на нафту і ускладнити Москві фінансування війни проти України.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.