Нафта дешевшає через можливе відновлення поставок з Ірану

Нафта Brent подешевшала на 0,5%, до 68,54 долара за барель до 10: 20 за київським часом. Ця марка торгувалася в діапазоні від 68 до 69 доларів більшу частину цього тижня. Нафта WTI впала на 0,5%, до 65,90 доларів за барель, але все ще знаходиться в діапазоні від 65 до 66 доларів за тиждень.

"Обмеження на поїздки в більшості країн єврозони зняті, враховуючи, що зниження числа випадків COVID-19 підвищує попит. Однак зростання кількості випадків захворювання в багатьох азіатських країнах, включаючи Індію, і більш жорсткі обмеження обмежили зростання цін", - сказав Сунілкумар Катке, глава відділу валют і товарів в Axis Securities.

За його словами, вихід іранської нафти на міжнародний ринок сирої нафти може зайняти деякий час, і, отже, в короткостроковій перспективі ціни все ще залишаються стійкими.

Аналітики Citi відзначають, що ринки як і раніше зосереджені на переговорах щодо ядерної програми Ірану і на тому, чи будуть повністю скасовані санкції щодо експорту нафти і коли.

Це буде великою проблемою для наступного засідання Організації країн-експортерів нафти і Росії (ОПЕК +), 1 червня, на якому виробники повинні будуть оцінити, чи змінювати свої плани щодо ослаблення обмежень виробництва в очікуванні повернення поставок з Ірану.

Citi прогнозує, що ОПЕК+ буде дотримуватися планів із додавання 700 тисяч барелів на добу поставок нафти в червні, але план групи по збільшенню поставок ще на 840 тисяч барелів на добу в липні "тепер може бути під питанням".

Аналітики заявили, що будь-яке збільшення поставок з Ірану буде тільки поступовим: за оцінкою JPMorgan, Іран може додати 500 тисяч барелів на добу до кінця цього року і ще 500 тисяч барелів на добу до серпня 2022 року.

Незважаючи на те, що в середу ринок був підтриманий більш значним, ніж очікувалося, скороченням запасів нафти в США, все ще існують побоювання з приводу скорочення попиту в Індії, третьому за величиною споживачеві нафти в світі.

"Однак ми не думаємо, що побоювання щодо попиту в Індії підірвуть картину відновлення світового попиту на нафту", - сказав Вівек Дхар, аналітик з сировинних товарів Commonwealth Bank.