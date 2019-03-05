Нафта дешевшає на зниженні прогнозу зростання ВВП Китаю

Brent торгується на позначці 65,28 долара за барель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня, 5 марта 2019 года, опустилась ниже отметки в 66 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 11:05 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 65,28 доллара. Это на 1,23% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, нефть начала дешеветь на фоне снижения прогноза роста ВВП Китая. В частности, Пекин сообщил, что снизил целевой показатель экономического роста в 2019 году до 6,0-6,5 процента. В 2018 году рост ВВП Китая замедлился до 6,6 процента - минимума за несколько десятилетий.

Кроме того, рынок ожидает результата торговых переговоров между США и Китаем. По словам министра коммерции КНР Чжун Шаня, переговоры идут сложно, но рабочие группы обеих стран продолжают консультации.

До этого The Wall Street Journal сообщила, что Китай и Соединенные Штаты находятся на завершающем этапе заключения торговой сделки. По данным газеты, Пекин предлагает снизить пошлины на сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары, а Вашингтон готов отменить большинство санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.